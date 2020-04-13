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В Уфе водитель уходивший от погони ДПС, влетел в дерево и повис на нем

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе водитель уходивший от погони ДПС, влетел в дерево и повис на нем

Уходящий от погони пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Уфе сегодня, 13 апреля. По предварительным данным ГИБДД РБ, в дежурную часть поступило сообщение, что на улице  Губайдуллина замечен пьяный лихач.



Выехавшие сотрудники ДПС по громкоговорителю пытались остановить водителя. Однако тот выехал на встречную полосу, а затем налетел на дерево и практически «повис» на нем. В результате ДТП пострадал сам водитель и двое пассажиров — мужчина и женщина. Со слов очевидцев, виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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- Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В дежурную часть поступило сообщение о пьяном водителе за рулем автомобиля. На место выехали сотрудники ДПС. При требовании сотрудников полиции об остановке водитель начал скрываться. На улице Губайдуллина он выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал сам водитель, а также два пассажира авто — мужчина и женщина. У водителя были взяты анализы крови — позже будут известны результаты, — прокомментировали “Вестям” в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Напомним,  13 апреля 2020 года, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим ребёнком.

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Источник: gtrk.tv
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