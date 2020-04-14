Водитель насмерть сбивший девочку в Кушнаренковском районе найден дома без сознания

Появились первые подробности смертельного ДТП в Кушнаренковском районе, в котором погибла 14-летняя школьница.







Напомним, трагедия произошла на 10 км автодороги Шарипово-Первушино. Отечественная легковушка, в которой находился подросток, опрокинулась в кювет. Девочка скончалась на месте, водитель же, бросив погибшую и автомобиль, скрылся.

Напомним, уходящий от погони пьяный водитель

устроил серьезное ДТП

в Уфе сегодня, 13 апреля. По предварительным данным ГИБДД РБ, в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Губайдуллина замечен пьяный лихач.

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Фото: ГИБДД

Как стало известно, им оказался 18-летний парень без водительских прав. Правоохранительные органы нашли его дома, находящегося без сознания от травм. Молодого человека госпитализировали. В ГИБДД РБ начато разбирательство аварии.