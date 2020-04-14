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Водитель насмерть сбивший девочку в Кушнаренковском районе найден дома без сознания

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
Водитель насмерть сбивший девочку в Кушнаренковском районе найден дома без сознания

Появились первые подробности смертельного ДТП в Кушнаренковском районе, в котором погибла 14-летняя школьница.



Напомним, трагедия произошла на 10 км автодороги Шарипово-Первушино. Отечественная легковушка, в которой находился подросток, опрокинулась в кювет. Девочка скончалась на месте, водитель же, бросив погибшую и автомобиль, скрылся.

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Как стало известно, им  оказался 18-летний парень без водительских прав. Правоохранительные органы нашли его дома, находящегося без сознания от травм. Молодого человека госпитализировали. В ГИБДД РБ начато разбирательство аварии.

Напомним, уходящий от погони пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Уфе сегодня, 13 апреля. По предварительным данным ГИБДД РБ, в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Губайдуллина замечен пьяный лихач.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД
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