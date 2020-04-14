В Уфе девочку ночью выгнали из дома в одной домашней одежде

В Уфе произошел вопиющий случай: девочку ночью выгнали из дома в одной домашней одежде. Об инциденте, произошедшем 10 апреля, рассказал местный житель Руслан Юсупов.







Именно он помог школьнице, когда она в отчаянии била по его машине, чтобы привлечь к себе внимание сигнализацией. Этот момент заснял видеорегистратор автомобиля. На кадрах видно, что на девочке нет даже обуви – только леггинсы и майка. В какой-то момент в исступлении она бросается в сторону от машины.

«Девочке на вид лет 13-14. Когда я ее догнал на остановке, она, неловко перебирая босыми лапками, намеревалась побежать через шесть полос редкого движения. Остановил. Спросил, что случилось. В ответ - только мычания. Остановились двое ребят на «Приоре». Вышли. Подошли. Спросили, что тут происходит. Я не успел ответить. Показалась скорая, и я побежал ей наперерез», – рассказал Юсупов.

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