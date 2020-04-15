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В Туймазах произошел пожар в детсаду №12

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
В Туймазах произошел пожар в детсаду №12

Пожар в детском саду №12 на проспекте Ленина в Туймазах произошёл утром 15 апреля. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства по Башкирии.

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На месте выяснилось, что на втором этаже здания в помещении группы на площади 20 кв.м горел открытый огонь. На момент возникновения пожара людей в детском саду не было.

В ликвидации пожара участвовали 23 сотрудника МЧС. Огонь был полностью затушен через полчаса. Пострадавших в происшествии нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Янаульском районе сгорело крупное хозяйство: сельхозтехника, автомобили и 70 свиней 
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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
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