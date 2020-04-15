В Туймазах произошел пожар в детсаду №12
Пожар в детском саду №12 на проспекте Ленина в Туймазах произошёл утром 15 апреля. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства по Башкирии.
В ликвидации пожара участвовали 23 сотрудника МЧС. Огонь был полностью затушен через полчаса. Пострадавших в происшествии нет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в Янаульском районе сгорело крупное хозяйство: сельхозтехника, автомобили и 70 свиней
Источник:
ufa.aif.ru
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
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