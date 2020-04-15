В Октябрьском злоумышленник спилил на кладбище 27 крестов

Недалеко от Октябрьского произошел вопиющий случай. Злоумышленник спилил с местного кладбища 27 крестов. В деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.







В субботу, 11 апреля, местная жительница решила проверить могилу сына на кладбище у поселка Муллино. Однако на месте она обнаружила жуткую картину – кто-то спилил крест на могиле ее родственника. Женщина обратилась в полицию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram