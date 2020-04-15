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В Октябрьском злоумышленник спилил на кладбище 27 крестов

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
В Октябрьском злоумышленник спилил на кладбище 27 крестов

Недалеко от Октябрьского произошел вопиющий случай. Злоумышленник спилил с местного кладбища 27 крестов. В деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.



В субботу, 11 апреля, местная жительница решила проверить могилу сына на кладбище у поселка Муллино. Однако на месте она обнаружила жуткую картину – кто-то спилил крест на могиле ее родственника. Женщина обратилась в полицию.

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Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 50-летний местный житель. Об этом сообщили корреспонденты КП-Уфа.

Для чего он разрушал могилы - неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в детском саду №12 на проспекте Ленина в Туймазах произошёл пожар утром 15 апреля. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства по Башкирии.
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Источник: bash.news
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