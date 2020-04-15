В Октябрьском злоумышленник спилил на кладбище 27 крестов

Недалеко от Октябрьского произошел вопиющий случай. Злоумышленник спилил с местного кладбища 27 крестов. В деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.
В субботу, 11 апреля, местная жительница решила проверить могилу сына на кладбище у поселка Муллино. Однако на месте она обнаружила жуткую картину – кто-то спилил крест на могиле ее родственника. Женщина обратилась в полицию.
Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 50-летний местный житель. Об этом сообщили корреспонденты КП-Уфа.
Для чего он разрушал могилы - неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в детском саду №12 на проспекте Ленина в Туймазах произошёл пожар утром 15 апреля. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства по Башкирии. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram