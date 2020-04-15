В каких районах Башкирии больные коронавирусом получают лечение

В министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, в каких больницах больные коронавирусом получают лечение. Данные озвучил на брифинге глава ведомства Максим Забелин. По его словам, 116 жителей Башкирии из разных городов и районов республики находятся под наблюдением врачей.
Из 149 Covid-положительных пациентов около 20 находятся в жестком карантине дома. За ними постоянно ведут наблюдение специалисты и назначают им лечение. Их состояние, по словам Забелина, удовлетворительное.
Больные же средней тяжести или с тяжелым состоянием госпитализированы в больницу. Так, больше всего пациентов в инфекционной больнице в Уфе. Там больше половины всех коронавирусных больных - 56. Их состояние оценивается как среднее, стабильное.
Далее публикуем список, в которых есть пациенты с подтвержденным диагнозом Covid-19. Это: