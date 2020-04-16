В Салавате лже-волонтеры ограбили пожилую женщину

У жительницы Башкирии лже-волонтеры похитили 70 тысяч рублей Случай произошел в Салавате



Мошенники, которые представились волонтерами, украли у 88-летней женщины из Башкирии 70 тысяч рублей.







Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло в Салавате. В квартиру к пожилой женщине постучались две незнакомки, которые представились волонтерами. Они объяснили бабушке, что готовы оказать ей помощь в непростое время режима самоизоляции. Пока доверчивая пенсионерка разговаривала с одной из женщин, вторая искала в квартире ценные вещи. Добычей двух воровок стали 70 тысяч рублей, которые старушка прятала в серванте.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram