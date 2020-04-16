Авария на трассе Туймазы – Белебей: водитель «Лады Приора» столкнулся с фурой Mersedes
Сегодня, 16 апреля, на трассе Туймазы – Белебей возле населенного пункта Никитинка произошло серьезное ДТП. «Лада Приора» столкнулась с фурой Mersedes.
Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, в Кугарчинском районе Башкирии утром на 5 км трассы Воскресенское-Тляумбетово грузовик опрокинулся в кювет.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
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