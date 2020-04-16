Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария на трассе Туймазы – Белебей: водитель «Лады Приора» столкнулся с фурой Mersedes

Авария на трассе Туймазы – Белебей: водитель «Лады Приора» столкнулся с фурой Mersedes

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
Авария на трассе Туймазы – Белебей: водитель «Лады Приора» столкнулся с фурой Mersedes

Сегодня, 16 апреля, на трассе Туймазы – Белебей возле населенного пункта Никитинка произошло серьезное ДТП. «Лада Приора» столкнулась с фурой Mersedes. 

Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2109» врезался в бетонный забор и встречную иномарку

Читайте также:

Авария в Уфе: водитель «ВАЗ-2109» врезался в бетонный забор и встречную иномарку
От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте. Пассажира «Приоры» зажало в автомобиле – спасателям пришлось срезать крышу, чтобы вызволить его, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС. 

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, в Кугарчинском районе Башкирии утром на 5 км трассы Воскресенское-Тляумбетово грузовик опрокинулся в кювет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Авария в Кугарчинском районе: «КамАЗ» опрокинулся в кювет
Происшествия
Авария в Кугарчинском районе: «КамАЗ» опрокинулся в кювет
Авария в Туймазинском районе: на трассе Туймазы-Октябрьский в лобовую столкнулись «Приора» и «Акцент»
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: на трассе Туймазы-Октябрьский в лобовую столкнулись «Приора» и «Акцент»
В Туймазинском районе Башкирии в лобовом столкновении погибли водитель и пассажир
Происшествия
В Туймазинском районе Башкирии в лобовом столкновении погибли водитель и пассажир
Авария в Туймазинском районе: около села Карамалы-Губеево столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ-2110
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: около села Карамалы-Губеево столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ-2110
На трассе Туймазы-Октябрьский столкнулись ВАЗ – 2113 и «Лада Веста»
Происшествия
На трассе Туймазы-Октябрьский столкнулись ВАЗ – 2113 и «Лада Веста»
ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице
Происшествия
ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице
Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»
Происшествия
Авария в Белорецком районе: столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло»
Авария в Мечетлинском районе: легковушка на полном ходу врезалась в грузовик
Происшествия
Авария в Мечетлинском районе: легковушка на полном ходу врезалась в грузовик
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: