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В Дюртюлях сиделка избила, а затем задушила пожилую женщину

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
В Дюртюлях сиделка избила, а затем задушила пожилую женщину

В Башкирии 49-летняя женщина обвиняется в убийстве пенсионерки, за которой присматривала. В региональном Следственном комитете рассказали подробности случившегося.



12 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 83-летней жительницы Дюртюлей. За ней ухаживала сожительница сына, который в это время был в больнице. Изначально не было подозрений на криминальный характер смерти – внешних повреждений не было, женщина была больна и не могла самостоятельно передвигаться. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что пенсионерка умерла не своей смертью.

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Следователи установили причастность к убийству сиделки потерпевшей. Под тяжестью собранных доказательств, женщина призналась в содеянном и написала явку с повинной.

11 апреля женщины поругались, обвиняемая избила пенсионерку тростью, а после задушила. Сын потерпевшей вызвал домой скорую помощь, поскольку не мог дозвониться до матери, а сожительница все время сообщала ему, что она спит.

Сейчас обвиняемая взята под стражу.

Напомним также, что у жительницы Башкирии лже-волонтеры похитили 70 тысяч рублей. Случай произошел в Салавате.
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Источник: gtrk.tv
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