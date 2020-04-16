В Дюртюлях сиделка избила, а затем задушила пожилую женщину

В Башкирии 49-летняя женщина обвиняется в убийстве пенсионерки, за которой присматривала. В региональном Следственном комитете рассказали подробности случившегося.
12 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 83-летней жительницы Дюртюлей. За ней ухаживала сожительница сына, который в это время был в больнице. Изначально не было подозрений на криминальный характер смерти – внешних повреждений не было, женщина была больна и не могла самостоятельно передвигаться. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что пенсионерка умерла не своей смертью.
Следователи установили причастность к убийству сиделки потерпевшей. Под тяжестью собранных доказательств, женщина призналась в содеянном и написала явку с повинной.
11 апреля женщины поругались, обвиняемая избила пенсионерку тростью, а после задушила. Сын потерпевшей вызвал домой скорую помощь, поскольку не мог дозвониться до матери, а сожительница все время сообщала ему, что она спит.