В Дюртюлях сиделка избила, а затем задушила пожилую женщину

В Башкирии 49-летняя женщина обвиняется в убийстве пенсионерки, за которой присматривала. В региональном Следственном комитете рассказали подробности случившегося.







12 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 83-летней жительницы Дюртюлей. За ней ухаживала сожительница сына, который в это время был в больнице. Изначально не было подозрений на криминальный характер смерти – внешних повреждений не было, женщина была больна и не могла самостоятельно передвигаться. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что пенсионерка умерла не своей смертью.



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