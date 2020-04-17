В Нефтекамске за нарушение самоизоляции задержали двоих детей

В Нефтекамске 16 апреля прямо с улицы сотрудники полиции вместе со спасателями задержали и забрали в отделение двоих детей. После короткой беседы 13-летнюю девочку вместе с младшим братом скрутили под руки и повели в полицейский микроавтобус? сообщает издание bash.news.







По видеокадрам и фото с места событий видно: среди тех, кто задерживает детей, 2 полицейских, 4 сотрудника МЧС и еще 1 гражданский мужчина.

- Ребенок кричал, не унимался. Девочка тоже просила отпустить, но мужики повели ее в "бобик". Я прокричал, что все заснял, а они даже не обратили внимания.









Рядом с девочкой от испуга начал кричать ее 7-летний братишка, с которым она вышла погулять недалеко от дома. Свидетелями задержания стали ее соседи, которые сняли процесс на видео.13-летняя задержанная школьница Алена Иванова (имя и фамилия изменены - прим. редакции) пояснила, что не знала о комендантском часе. Однако около дома детей уже должна была встретить мать.

Алена Иванова, задержанная:



- Нам было до дома где-то 10 метров, задержали на улице. Нас уже встретить вышли. Повезли в УВД, держали до 9 меня и мелкого. Там плюсом холодно. Мама звонила, сказала, что выйдет и встретит, но они почему-то решили запихнуть в машину и увезти в отделение меня и моего 7-летнего братишку



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