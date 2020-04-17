Авария в Чишминском районе: водитель «Лады Гранта» опрокинул автомобиль в кювет
Рано утром в Чишминском районе на 2 км автодороги Сайраново-Кляшево «Лады Гранта» опрокинулась в кювет. За рулем находился 21-летний житель Уфимского района.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, в результате аварии водитель и его две пассажирки 19 и 20 лет госпитализированы.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 1500 нарушений ПДД, задержаны 37 нетрезвых водителей.
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Источник:
www.bashinform.ru
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