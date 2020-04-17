Авария в Чишминском районе: водитель «Лады Гранта» опрокинул автомобиль в кювет

Рано утром в Чишминском районе на 2 км автодороги Сайраново-Кляшево «Лады Гранта» опрокинулась в кювет. За рулем находился 21-летний житель Уфимского района.







Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, в результате аварии водитель и его две пассажирки 19 и 20 лет госпитализированы.

Напомним, 16 апреля, на трассе Туймазы – Белебей возле населенного пункта Никитинка

произошло серьезное ДТП

. «Лада Приора» столкнулась с фурой Mersedes.

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Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 11 получили травмы.Сотрудниками ГИБДД выявлено 1500 нарушений ПДД, задержаны 37 нетрезвых водителей.