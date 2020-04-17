В Куюргазинском районе, пытаясь потушить пожар в доме, пострадала пожилая женщина

В деревне Ялчикаево Куюргазинского района Башкирии днем 16 апреля в доме по улице Бикбая произошел пожар. На место прибыли спасатели МЧС России и добровольная пожарная команда Таймасовского сельсовета.







Установлено, что горит жилой дом размерами 8х10 м. Пожарные справились с возгоранием.

«Хозяйка дома, услышав звук сработавшего пожарного извещателя, пошла на кухню и увидела огонь возле холодильника. После попыток самостоятельно потушить возгорание, покинула дом. Женщину доставили в Кумертаускую центральную районную больницу, где после оказания медицинской помощи та от госпитализации отказалась», — пояснили в пресс-службе МЧС РБ.

Напомним,

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Фото: пресс-служба МЧС РБ

В результате пожара пострадала 69-летняя женщина.Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.