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В Куюргазинском районе, пытаясь потушить пожар в доме, пострадала пожилая женщина

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
В Куюргазинском районе, пытаясь потушить пожар в доме, пострадала пожилая женщина

В деревне Ялчикаево Куюргазинского района Башкирии днем 16 апреля в доме по улице Бикбая произошел пожар. На место прибыли спасатели МЧС России и добровольная пожарная команда Таймасовского сельсовета.



Установлено, что горит жилой дом размерами 8х10 м. Пожарные справились с возгоранием.

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В результате пожара пострадала 69-летняя женщина.
«Хозяйка дома, услышав звук сработавшего пожарного извещателя, пошла на кухню и увидела огонь возле холодильника. После попыток самостоятельно потушить возгорание, покинула дом. Женщину доставили в Кумертаускую центральную районную больницу, где после оказания медицинской помощи та от госпитализации отказалась», — пояснили в пресс-службе МЧС РБ.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

Напомним, пожар в детском саду №12 на проспекте Ленина в Туймазах произошёл утром 15 апреля
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба МЧС РБ
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