В Куюргазинском районе, пытаясь потушить пожар в доме, пострадала пожилая женщина

В деревне Ялчикаево Куюргазинского района Башкирии днем 16 апреля в доме по улице Бикбая произошел пожар. На место прибыли спасатели МЧС России и добровольная пожарная команда Таймасовского сельсовета.
Установлено, что горит жилой дом размерами 8х10 м. Пожарные справились с возгоранием.
«Хозяйка дома, услышав звук сработавшего пожарного извещателя, пошла на кухню и увидела огонь возле холодильника. После попыток самостоятельно потушить возгорание, покинула дом. Женщину доставили в Кумертаускую центральную районную больницу, где после оказания медицинской помощи та от госпитализации отказалась», — пояснили в пресс-службе МЧС РБ.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.