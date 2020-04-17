В Салавате произошел пожар на крупнейшем российском нефтехимическом комплексе

В Салавате произошел пожар на площадке Газпром нефтехим







Прямо сейчас в Салавате горит площадка Газпром нефтехим. Об этом сообщает очевидец происшествия, что находится непосредственно на месте ЧП.

Напомним, в деревне Ялчикаево Куюргазинского района Башкирии днем 16 апреля в доме по улице Бикбая

произошел пожар



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По словам источника, хлопок произошел в 10:09, в результате чего емкость, в которой находилось битумное сырье для ремонта дорог, либо мазут, загорелась. На место происшествия уже выехали представители специальных служб.По словам очевидца, в результате произошедшего взрыва крыша постройки просто сложилась. Он добавил, что наверху находился человек, проводивший сварочные работы.Обстоятельства происшествия уточняются.