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В Салавате произошел пожар на крупнейшем российском нефтехимическом комплексе

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
В Салавате произошел пожар на крупнейшем российском нефтехимическом комплексе

В Салавате произошел пожар на площадке Газпром нефтехим



Прямо сейчас в Салавате горит площадка Газпром нефтехим. Об этом сообщает очевидец происшествия, что находится непосредственно на месте ЧП.

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По словам источника, хлопок произошел в 10:09, в результате чего емкость, в которой находилось битумное сырье для ремонта дорог, либо мазут, загорелась. На место происшествия уже выехали представители специальных служб.

По словам очевидца, в результате произошедшего взрыва крыша постройки просто сложилась. Он добавил, что наверху находился человек, проводивший сварочные работы.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в деревне Ялчикаево Куюргазинского района Башкирии днем 16 апреля в доме по улице Бикбая   произошел пожар 
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