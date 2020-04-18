Авария на трассе Уфа - Белорецк: водитель Газели въехал в грузовик

Серьезное ДТП произошло 18 апреля на автодороге Уфа – Белорецк. Водитель грузового фургона ГАЗель-3009, по предварительной информации, не справившись с управлением, въехал в стоящий у обочины грузовой автомобиль «Volvo FM Truck».







В результате ДТП пострадали два человека отечественного грузовика — 1998 и 1993 годов рождения. Спасателям пришлось деблокировать водителя ГАЗели, его передали сотрудникам скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП уточняются, сообщает Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

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