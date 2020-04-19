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В Мечетлинском районе в пожаре погиб ребенок

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мечетлинский район
В Мечетлинском районе в пожаре погиб ребенок

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района случился пожар: на улице Чапаева загорелся частный дом. Сейчас на месте происшествия действуют экстренные службы.



На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело одноэтажное деревянное строение размером 5х12 м. Постройка предназначалась для временного проживания.

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Сообщение о пожаре поступило в 11:48. В 11:56 пожар был локализован, открытое горение ликвидировали в 12:12. В ходе тушения пожара было обнаружено тело трехлетнего ребенка.
 
Напомним, в Башкирии   обнаружили бездыханные тела   83-летней женщины и ее 58-летнего сына
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Источник: gtrk.tv
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