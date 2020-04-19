В Мечетлинском районе в пожаре погиб ребенок
В селе Большеустьикинское Мечетлинского района случился пожар: на улице Чапаева загорелся частный дом. Сейчас на месте происшествия действуют экстренные службы.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело одноэтажное деревянное строение размером 5х12 м. Постройка предназначалась для временного проживания.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
gtrk.tv
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Ишимбайском районе в пожаре погибли две женщины и 3-летний ребенок
Происшествия
Пожар в Уфе: в заброшенном здании обнаружили два тела
Происшествия
В Кушнаренковском районе в садовом домике сгорела 9-летняя девочка
Происшествия
В Мечетлинском районе произошел пожар на складе мебели
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
Пожар в Бижбулякском районе: в деревянном доме обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Иглинском районе в пожаре погибли три человека
Происшествия
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины