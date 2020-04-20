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В Аскинском районе Башкирии мать порезала ножом малолетних дочерей

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
В Аскинском районе Башкирии мать порезала ножом малолетних дочерей

В Аскинском районе Башкортостана женщина напала с ножом на маленьких дочерей, которые были в тяжелом состоянии доставлены в одну из больниц Уфы. Известно, что происшествие произошло еще в минувшую субботу, 18 апреля.



"КП-Уфа" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что происшествие произошло около 5-6 часов утра. Мать взяла нож и порезала им дочерей 8 и 5 лет. Младшей девочке досталось больше всего - у нее три ножевых ранения. Получил ранения и отец девочек. После происшествия женщина сбежала и ее нашли только к обеду. Отец сам передал медикам скорой помощи дочерей, после чего их увезли в одну из больницы Уфы.

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На данный момент нет никакой информации о состоянии детей, а мать доставили в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия.

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