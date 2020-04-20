Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе разыскивают пропавших Розалию Курочкину с двумя сыновьями

В Уфе разыскивают пропавших Розалию Курочкину с двумя сыновьями

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе разыскивают пропавших Розалию Курочкину с двумя сыновьями

Стали известны подробности пропажи 45-летней Розалии Курочкиной и ее сыновей - 7-летнего Кирилла и 4-летнего Виктора. Родственница женщины заявила, что Розалия выходила на связь с ними в начале апреля.



«Она, когда в последний раз разговаривала с мамой по телефону, попросила прощения, сказала, что находится у какой-то Лены в Салавате, на улице Ленина. Сказала, что может быть скоро приеду. Дети вместе с ней», - рассказала она.

В Уфе в канализационном колодце задохнулись двое мужчин

Читайте также:

В Уфе в канализационном колодце задохнулись двое мужчин
По словам собеседницы, Розалия уехала в Салават после очередной ссоры с супругом.
«Он ее до этого избил очень сильно. Потом отсидел неделю. Вместе в браке около 15 лет. Раньше она уходила дня на три-четыре после ссоры с мужем, и то она была в Уфе всегда<…> В Салават сейчас выезжать некому», - добавила она.
Приметы:
Виктор Курочкин: рост 110 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза.
Кирилл Курочкин: рост 140 см, плотного телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза.
Розалия Курочкина: рост 165 см, плотного телосложения, волосы красно-каштанового цвета с проседью до плеч, карие глаза.

Если вы располагаете информацией о местонахождении  пропавших, просьба сообщить по телефонам  8 800 700 54 52 или 112.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также

В Уфе пропали Артем Мазов с двумя сыновьями
Происшествия
В Уфе пропали Артем Мазов с двумя сыновьями
Артема Мазова из Уфы не нашли до сих пор: хронология исчезновения отца с двумя сыновьями
Происшествия
Артема Мазова из Уфы не нашли до сих пор: хронология исчезновения отца с двумя сыновьями
За информацию о местонахождении Артема Мазова из Уфы объявили вознаграждение
Происшествия
За информацию о местонахождении Артема Мазова из Уфы объявили вознаграждение
Артема Мазова из Уфы будут искать авиация и бойцы Росгвардии
Происшествия
Артема Мазова из Уфы будут искать авиация и бойцы Росгвардии
На территории Башкирии может находиться педофил
Общество
На территории Башкирии может находиться педофил
Пропавшие Мазовы: последние новости в хронологическом порядке
Происшествия
Пропавшие Мазовы: последние новости в хронологическом порядке
Преступники выкрали из храма в Чишмах золотые и серебряные кресты, украшения и 5 литров «Кагора»
Общество
Преступники выкрали из храма в Чишмах золотые и серебряные кресты, украшения и 5 литров «Кагора»
Уфимские водолазы прекратили поиски Артема Мазова и двух его сыновей
Происшествия
Уфимские водолазы прекратили поиски Артема Мазова и двух его сыновей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: