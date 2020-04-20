В Уфе разыскивают пропавших Розалию Курочкину с двумя сыновьями

Стали известны подробности пропажи 45-летней Розалии Курочкиной и ее сыновей - 7-летнего Кирилла и 4-летнего Виктора. Родственница женщины заявила, что Розалия выходила на связь с ними в начале апреля.







«Она, когда в последний раз разговаривала с мамой по телефону, попросила прощения, сказала, что находится у какой-то Лены в Салавате, на улице Ленина. Сказала, что может быть скоро приеду. Дети вместе с ней», - рассказала она.

«Он ее до этого избил очень сильно. Потом отсидел неделю. Вместе в браке около 15 лет. Раньше она уходила дня на три-четыре после ссоры с мужем, и то она была в Уфе всегда<…> В Салават сейчас выезжать некому», - добавила она.



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Фото: из открытых источников

По словам собеседницы, Розалия уехала в Салават после очередной ссоры с супругом.Виктор Курочкин: рост 110 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза.Кирилл Курочкин: рост 140 см, плотного телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза.Розалия Курочкина: рост 165 см, плотного телосложения, волосы красно-каштанового цвета с проседью до плеч, карие глаза.Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавших, просьба сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.