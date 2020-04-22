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В Октябрьском мужчина убил любовницу и спрятал тело в холодильнике

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
В Октябрьском мужчина убил любовницу и спрятал тело в холодильнике

20 апреля текущего года в заброшенном доме города Октябрьский было обнаружено тело 36-летнего мужчины. На место выехали следователи СКР и сотрудники полиции. В куртке умершего был обнаружен паспорт его сожительницы, в котором была запись с признанием в ее убийстве.



При проверке стало известно, что отец сожительницы погибшего и ее знакомые не видели женщину с начала месяца, но в полицию никто не обращался. По факту безвестного исчезновения женщины следком возбудил уголовное дело.

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В квартире, которую снимали сожители, при ее осмотре в холодильнике нашли тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти.

Как рассказали в пресс-службе СКР по РБ, в апреле 2020 года между сожителями произошла ссора, во время которой мужчина избил свою сожительницу до смерти. Мужчина спрятал тело в холодильнике, после чего оставил предсмертную записку, в которой сознался в убийстве, и покончил с собой.
- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются знакомые и члены семьи подозреваемого и потерпевшей, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также мотивы его совершения, — добавили в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv
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