В уфимской колонии №3 прошли беспорядки

Олег Галин пояснил, что причина в то, что режим колоний «красный» (то есть, административное управление – прим. автора), а, по его словам, криминальные элементы хотят «черный» режим (воровское самоуправление – прим. автора).
«Выехали члены общественно-наблюдательной комиссии, я был в качестве члена СПЧ. Осужденные оказывали неповиновение сотрудникам, построили баррикады в коридоре корпуса. Спецназ не заходил, путем переговоров требования осуждённых сняли. Будут выявлены зачинщики», — рассказал Галин.
Он сообщил, что правозащитники сняли напряжение, удалось это сделать, по информации Галина, без применения силы. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram