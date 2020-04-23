В уфимской колонии №3 прошли беспорядки

В колонии Башкирии прошли беспорядки. Об этом сообщил зампред общественной палаты РБ Олег Галин.







В эфире радистанции «Эха» он сообщил, что об этом ему рассказали в руководстве УФСИН, когда попросили приехать общественников вечером. Причиной стало то, что осужденные устроили протест.

«Выехали члены общественно-наблюдательной комиссии, я был в качестве члена СПЧ. Осужденные оказывали неповиновение сотрудникам, построили баррикады в коридоре корпуса. Спецназ не заходил, путем переговоров требования осуждённых сняли. Будут выявлены зачинщики», — рассказал Галин.



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Олег Галин пояснил, что причина в то, что режим колоний «красный» (то есть, административное управление – прим. автора), а, по его словам, криминальные элементы хотят «черный» режим (воровское самоуправление – прим. автора).Он сообщил, что правозащитники сняли напряжение, удалось это сделать, по информации Галина, без применения силы.