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В уфимской колонии №3 прошли беспорядки

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В уфимской колонии №3 прошли беспорядки

В колонии Башкирии прошли беспорядки. Об этом сообщил зампред общественной палаты РБ Олег Галин.



В эфире радистанции «Эха» он сообщил, что об этом ему рассказали в руководстве УФСИН, когда попросили приехать общественников вечером. Причиной стало то, что осужденные устроили протест. 

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Олег Галин пояснил, что причина в то, что режим колоний «красный» (то есть, административное управление – прим. автора), а, по его словам, криминальные элементы хотят «черный» режим (воровское самоуправление –  прим. автора).

«Выехали члены общественно-наблюдательной комиссии, я был в качестве члена СПЧ. Осужденные оказывали неповиновение сотрудникам, построили баррикады в коридоре корпуса. Спецназ не заходил, путем переговоров требования осуждённых сняли. Будут выявлены зачинщики», — рассказал Галин.
Он сообщил, что правозащитники сняли напряжение, удалось это сделать, по информации Галина, без применения силы.
 
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Источник: gorobzor.ru
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