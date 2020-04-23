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Пожар в Бирске: женщина через окно вытащила из огня четверых детей и бабушку

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
Пожар в Бирске: женщина через окно вытащила из огня четверых детей и бабушку

Сегодня утром, 23 апреля, в жилом доме по улице Ак-Идель в Бирске произошел пожар.



Благодаря своевременному сигналу установленного пожарного извещателя, хозяйка дома спасла своих четверых детей и их бабушку, вытащив через окно. На все ушло не более пары минут, но они стали решающими в исходе пожара. 

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Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание – горела веранда бревенчатого одноэтажного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

«Пожарный извещатель появился в доме более двух лет назад и был установлен по льготной программе, как многодетной семье администрацией района. Хозяева вовремя меняли в нем батарейки, и он выполнил свое предназначение. Уверены, что несмотря на значительный ущерб имуществу, отец этого большого семейства, был счастлив, узнав, что в пожаре, случившемся в его отсутствие, все остались живы!» — комментируют в МЧС.
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Источник: gtrk.tv
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