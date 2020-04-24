В Гафурийском районе Башкирии третий день ищут 9-летнего Руслана Ишкулова

В Башкирии волонтеры и спасатели третий день ищут 9-летнего Руслана Ишкулова. Ребенок пропал 22 апреля при загадочных обстоятельствах. Сегодня на поиски мальчика в Гафурийский район стянулись более 100 человек.







Третий день в Башкирии идут поиски Руслана Ишкулова. 9-летнего мальчика в последний раз видели в деревне Нижний Ташбукан. Там ребенок был в гостях у бабушки с дедушкой.



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В какой-то момент мальчик вышел из дома и пропал. Никто из сельчан не видел, куда он мог уйти. Также известно, что у Руслана есть сложности в развитии, он не разговаривает. Это обстоятельство значительно усложняет его поиски.Поисковые отряды уже прочесали все возможные строения в округе. Волонтеры и спасатели прочесали местность вдоль местной реки. Сейчас область поисков расширена.Особые приметы мальчика: на вид 6-7 лет, рост 116 см. Был одет в красную шапку, коричневую куртку, синие сапоги. Всех, кто знает любую информацию о пропавшем ребенке, просят позвонить в полицию по телефону 02.