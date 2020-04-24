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В Уфе 21-летний парень ограбил беременную от него восьмиклассницу

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе 21-летний парень ограбил беременную от него восьмиклассницу

Двух молодых парней задержали в столице Башкортостана по подозрению в грабеже. Известно, что в минувший понедельник, 20 апреля, они ограбили свою 15-летнюю подругу, отобрав у нее дорогой смартфон и аксессуары к нему.



В полицию пришел отец пострадавшей школьницы. Источники в правоохранительных органах рассказали о шокирующих подробностях, которые открылись в рамках выяснения обстоятельств происшествия.

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Оказалось, что ученица 8 класса забеременела от одного из грабителей, вступив несколько месяцев назад в сексуальную связь с 21-летним подозреваемым. Теперь ему может грозить наказание сразу по 2 статьям.

Напомним, в Башкирии волонтеры и спасатели третий день ищут 9-летнего Руслана Ишкулова. Ребенок пропал 22 апреля при загадочных обстоятельствах.

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