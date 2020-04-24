В Уфе 21-летний парень ограбил беременную от него восьмиклассницу

Двух молодых парней задержали в столице Башкортостана по подозрению в грабеже. Известно, что в минувший понедельник, 20 апреля, они ограбили свою 15-летнюю подругу, отобрав у нее дорогой смартфон и аксессуары к нему.







В полицию пришел отец пострадавшей школьницы. Источники в правоохранительных органах рассказали о шокирующих подробностях, которые открылись в рамках выяснения обстоятельств происшествия.



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