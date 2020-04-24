Водка и женщины: стали известны причины бунта в уфимской колонии
В колонии строгого режима №3 в Уфе осужденные устроили акцию протеста. Они забаррикадировались в помещении и по словам сотрудников, требовали "водки и женщин". В то же время их родственники считают, что повод для протеста был и именно таким образом заключенные решили выразить свое недовольство, сообщает издание 365news.
К счастью, силу применять ФСИН не стала, а отправила на переговоры членов ОНК, после чего осужденные решили акцию протеста прекратить.
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У руководства ФСИН, конечно же, существует своя версия о том, что заключение отказались выполнить требования работников колонии. Но истина обычно где-то посередине.
В СПЧ уже предложили ряд мер, а именно: разрешить посылки, дать осужденным хотя бы пару раз в неделю бесплатно звонить домой и позволить ОНК общаться с заключенными по видеосвязи и расширить ассортимент тюремных ларьков со снижением цен в них.
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