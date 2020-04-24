Водка и женщины: стали известны причины бунта в уфимской колонии

В колонии строгого режима №3 в Уфе осужденные устроили акцию протеста. Они забаррикадировались в помещении и по словам сотрудников, требовали "водки и женщин". В то же время их родственники считают, что повод для протеста был и именно таким образом заключенные решили выразить свое недовольство, сообщает издание 365news.







К счастью, силу применять ФСИН не стала, а отправила на переговоры членов ОНК, после чего осужденные решили акцию протеста прекратить.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Конечно, такая акция и близко не похожа на ангарский бунт. Хотя ИК-3 в Башкирии считается проблемной, ведь тут отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это лишний раз показывает, что пандемия коронавируса и введенный из-за нее карантин и режим самоизоляции, сильно поднимают градус агрессии у заключенных. Ведь они не получают посылок, у них нет свиданий и какой-либо связи с родными.У руководства ФСИН, конечно же, существует своя версия о том, что заключение отказались выполнить требования работников колонии. Но истина обычно где-то посередине.В СПЧ уже предложили ряд мер, а именно: разрешить посылки, дать осужденным хотя бы пару раз в неделю бесплатно звонить домой и позволить ОНК общаться с заключенными по видеосвязи и расширить ассортимент тюремных ларьков со снижением цен в них.