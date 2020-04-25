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СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи в Гафурийском районе Руслана Ишкулова

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи в Гафурийском районе Руслана Ишкулова

СК РФ начал уголовное расследование после того, как девятилетний мальчик пропал в Гафурийском районе Республики Башкортостан.



Сообщается, что днем 22 апреля Руслан Ишкулов покинул дом собственного деда в поселке Нижний Ташбукан, в котором находился вместе со своими родителями. После чего мальчишка ушел в неведомом направлении. Отец и мать пропавшего обратились в правоохранительные органы, поняв, что не смогут найти своими силами Руслана.

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На текущий момент примерно 190 человек заняты поисками ребенка. В розыске принимают участие сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и спасатели. Поиски организованы в поселке и его округах.

Ранее сообщалось, что в колонии строгого режима №3 в Уфе осужденные устроили акцию протеста. Они забаррикадировались в помещении и по словам сотрудников, требовали "водки и женщин".

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