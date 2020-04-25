СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи в Гафурийском районе Руслана Ишкулова

СК РФ начал уголовное расследование после того, как девятилетний мальчик пропал в Гафурийском районе Республики Башкортостан.







Сообщается, что днем 22 апреля Руслан Ишкулов покинул дом собственного деда в поселке Нижний Ташбукан, в котором находился вместе со своими родителями. После чего мальчишка ушел в неведомом направлении. Отец и мать пропавшего обратились в правоохранительные органы, поняв, что не смогут найти своими силами Руслана.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram