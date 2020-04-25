СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи в Гафурийском районе Руслана Ишкулова
СК РФ начал уголовное расследование после того, как девятилетний мальчик пропал в Гафурийском районе Республики Башкортостан.
Сообщается, что днем 22 апреля Руслан Ишкулов покинул дом собственного деда в поселке Нижний Ташбукан, в котором находился вместе со своими родителями. После чего мальчишка ушел в неведомом направлении. Отец и мать пропавшего обратились в правоохранительные органы, поняв, что не смогут найти своими силами Руслана.
Ранее сообщалось, что в колонии строгого режима №3 в Уфе осужденные устроили акцию протеста. Они забаррикадировались в помещении и по словам сотрудников, требовали "водки и женщин".
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