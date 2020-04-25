Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Сибае спасатели спасли пьяного мужчину пытавшегося спрыгнуть с балкона

В Сибае спасатели спасли пьяного мужчину пытавшегося спрыгнуть с балкона

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
В Сибае спасатели спасли пьяного мужчину пытавшегося спрыгнуть с балкона

В башкирском Сибае спасатели предотвратили трагедию и остановили 39-летнего мужчину от падения с балкона.



Инцидент произошел 24 апреля. По информации ГК по ЧС РБ, мужчина 1981 года рождения, будучи пьяным, перелез через перила балкона пятого этажа и повис на руках.

В Башкирии пользователи соцсетей раскритиковали высказывание мэра Сибая Рустема Афзалова

Читайте также:

В Башкирии пользователи соцсетей раскритиковали высказывание мэра Сибая Рустема Афзалова
Как рассказали в ведомстве, сибаец кричал, чтобы к нему не подходили и что он спрыгнет. Спасателям пришлось деблокировать входную дверь в квартиру, после чего они смогли попасть на балкон вызволить мужчину. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи в Гафурийском районе Руслана Ишкулова. 


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv

Читайте также

В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину
Происшествия
В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину
СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи в Гафурийском районе Руслана Ишкулова
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи в Гафурийском районе Руслана Ишкулова
В Стерлитамаке пьяный мужчина спрыгнул с балкона 4 этажа
Происшествия
В Стерлитамаке пьяный мужчина спрыгнул с балкона 4 этажа
В Гафурийском районе Башкирии третий день ищут 9-летнего Руслана Ишкулова
Происшествия
В Гафурийском районе Башкирии третий день ищут 9-летнего Руслана Ишкулова
В Янаульском районе ограбили мужчину проникнув в дом через погреб
Происшествия
В Янаульском районе ограбили мужчину проникнув в дом через погреб
В Белокатайском районе мужчину выбросили из машины, спасти его не удалось
Происшествия
В Белокатайском районе мужчину выбросили из машины, спасти его не удалось
В Уфе мужчина с ножом пытался пробиться в торговый центр
Происшествия
В Уфе мужчина с ножом пытался пробиться в торговый центр
Возвращение вахтовиков в Башкирию едва не закончилось убийством
Происшествия
Возвращение вахтовиков в Башкирию едва не закончилось убийством
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: