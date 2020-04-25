В Сибае спасатели спасли пьяного мужчину пытавшегося спрыгнуть с балкона

В башкирском Сибае спасатели предотвратили трагедию и остановили 39-летнего мужчину от падения с балкона.







Инцидент произошел 24 апреля. По информации ГК по ЧС РБ, мужчина 1981 года рождения, будучи пьяным, перелез через перила балкона пятого этажа и повис на руках.



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