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В Уфе из-за ураганного ветра без электричества остались 160 домов

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе из-за ураганного ветра без электричества остались 160 домов

Вчера, 25 апреля, разбушевавшаяся непогода затронула Демский, Кировский, Ленинский, Октябрьский и Советский районы столицы: в ИДЦ Уфы поступило более 20 сообщений о падении и угрозе падения деревьев, элементов кровли и других конструкций.



Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, в Демском и Ленинском районах произошло падение деревьев, в результате чего два автомобиля получили механические повреждения. Ветер сорвал рекламный щит в поселке Нагаево Октябрьского района. В результате инцидента пострадали три автомобиля. От падения шифера получило повреждение одно транспортное средство на улице 50 СССР.

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В Кировском районе ветер повредил крышу спортзала Школы №18. Также пострадала крыша Российского экономического университета имени Плеханова, с которой порывами ветра также снесло профнастил.
В Октябрьском районе без электроэнергии остались 160 жилых домов частного сектора поселка Нагаево. Здесь еще ведутся восстановительные работы.

Городские службы устраняют последствия ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе сильный ветер снес крышу двухэтажного дома.

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Источник: gtrk.tv

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