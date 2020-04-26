В Уфе из-за ураганного ветра без электричества остались 160 домов

Вчера, 25 апреля, разбушевавшаяся непогода затронула Демский, Кировский, Ленинский, Октябрьский и Советский районы столицы: в ИДЦ Уфы поступило более 20 сообщений о падении и угрозе падения деревьев, элементов кровли и других конструкций.
Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, в Демском и Ленинском районах произошло падение деревьев, в результате чего два автомобиля получили механические повреждения. Ветер сорвал рекламный щит в поселке Нагаево Октябрьского района. В результате инцидента пострадали три автомобиля. От падения шифера получило повреждение одно транспортное средство на улице 50 СССР.
В Кировском районе ветер повредил крышу спортзала Школы №18. Также пострадала крыша Российского экономического университета имени Плеханова, с которой порывами ветра также снесло профнастил. В Октябрьском районе без электроэнергии остались 160 жилых домов частного сектора поселка Нагаево. Здесь еще ведутся восстановительные работы.
Городские службы устраняют последствия ухудшения погодных условий.