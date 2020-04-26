Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Аскинском районе: водитель и пассажир погибли опрокинувшись в кювет на тракторе К-700

ДТП в Аскинском районе: водитель и пассажир погибли опрокинувшись в кювет на тракторе К-700

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
ДТП в Аскинском районе: водитель и пассажир погибли опрокинувшись в кювет на тракторе К-700

25 апреля 2020 года на дорогах республики зарегистрировано две автомобильные аварии, в которых два человека погибли и трое получили травмы.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, днём в Аскинском районе на 3 км трассы Кунгак-Кунгакбаш опрокинулся трактор К-700.

В Аскинском районе Башкирии мать порезала ножом малолетних дочерей

Читайте также:

В Аскинском районе Башкирии мать порезала ножом малолетних дочерей
За рулем был 56-летней житель Удмуртской Республики, он ехал по грунтовой дороге, которая предназначена для обслуживания нефтяных скважин. Водитель не справился с управлением при спуске, и трактор опрокинулся.

В результате аварии водитель и его 42-летний пассажир скончались на месте происшествия. Начато разбирательство.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 1700 нарушений ПДД, задержаны 60 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что 23 апреля, в Белокатайском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 31 километре автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай 33-летний житель Мечетлинского района за рулём автомобиля Chery A15 улетел в кювет, машина перевернулась. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv

Читайте также

Смертельная авария в Гафурийском районе: водитель «Шевроле Нива» опрокинулся в кювет
Происшествия
Смертельная авария в Гафурийском районе: водитель «Шевроле Нива» опрокинулся в кювет
В Мишкинском районе пьяный водитель опрокинулся в кювет
Происшествия
В Мишкинском районе пьяный водитель опрокинулся в кювет
Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель
Происшествия
Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель
Авария в Белокатайском районе: водитель на Chery A15 вылетел в кювет
Происшествия
Авария в Белокатайском районе: водитель на Chery A15 вылетел в кювет
В Уфе на трассе Курасково-Николаевка водитель «Lifan X50» насмерть сбил двух пешеходов
Происшествия
В Уфе на трассе Курасково-Николаевка водитель «Lifan X50» насмерть сбил двух пешеходов
Авария в Абзелиловском районе: по вине пьяного водителя ВАЗ-2104 погиб пассажир
Происшествия
Авария в Абзелиловском районе: по вине пьяного водителя ВАЗ-2104 погиб пассажир
Авария в Белебеевском районе: водитель «Лады Гранта» погиб вылетев с дороги
Происшествия
Авария в Белебеевском районе: водитель «Лады Гранта» погиб вылетев с дороги
Авария в Караидельском районе: на трассе Караидель-Старые Багазы в опрокинувшемся авто погибли два человека
Происшествия
Авария в Караидельском районе: на трассе Караидель-Старые Багазы в опрокинувшемся авто погибли два человека
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: