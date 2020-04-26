ДТП в Аскинском районе: водитель и пассажир погибли опрокинувшись в кювет на тракторе К-700

За рулем был 56-летней житель Удмуртской Республики, он ехал по грунтовой дороге, которая предназначена для обслуживания нефтяных скважин. Водитель не справился с управлением при спуске, и трактор опрокинулся.
В результате аварии водитель и его 42-летний пассажир скончались на месте происшествия. Начато разбирательство.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 1700 нарушений ПДД, задержаны 60 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось о том, что 23 апреля, в Белокатайском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 31 километре автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай 33-летний житель Мечетлинского района за рулём автомобиля Chery A15 улетел в кювет, машина перевернулась. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram