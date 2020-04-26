ДТП в Аскинском районе: водитель и пассажир погибли опрокинувшись в кювет на тракторе К-700

25 апреля 2020 года на дорогах республики зарегистрировано две автомобильные аварии, в которых два человека погибли и трое получили травмы.







Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, днём в Аскинском районе на 3 км трассы Кунгак-Кунгакбаш опрокинулся трактор К-700.



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