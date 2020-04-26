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В Салавате под внедорожником рухнул участок моста

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
В Салавате под внедорожником рухнул участок моста

Впечатляющие снимки разрушенного моста опубликовали очевидцы происшествия в социальных сетях. Снимки, на которых видно, как джип едва не разбился, угодив в реку, прямо с разрушенного моста, опубликовали в группе «Подслушано Салават».

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При этом сообщается, что теперь, в связи с серьезной аварией, затруднена дорога к природным достопримечательностям – водопаду Кук-Караук и пещере Салавата Юлаева.

«Одной машине удалось проскочить, а второй нет. Ее вытаскивал лесовоз», - подписал автор снимков.
Напомним, ранее в Аскинском районе произошло смертельно ДТП: водитель и пассажир погибли опрокинувшись в кювет на тракторе К-700

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Источник: mkset.ru

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