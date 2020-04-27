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В Сибае мужчина убил топором сожительницу и покончил с собой

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
В Сибае мужчина убил топором сожительницу и покончил с собой

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье за убийство в отношении скончавшегося жителя Сибая. 52-летний мужчина проживал с 56-летней женщиной.



По версии правоохранителей, между сожителями 25 апреля произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина взял топор и нанес им несколько ударов возлюбленной по голове. Женщина скончалась на месте. Убийца, вероятно осознав, что произошло, позвонил падчерице и попросил ее приехать. После разговора мужчина свел счеты с жизнью в подсобке квартиры.

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— В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются знакомые и члены семьи подозреваемого и потерпевшей, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также мотивы его совершения, — сообщили в пресс-службе СК РФ по РБ.
Напомним, в Белебеевском районе в пожаре погибли мать с сыном 
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Источник: proural.info

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