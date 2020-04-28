Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2115 и Kia Cerato
Накануне, 27 апреля, на перекрестке улиц Невского и Кольцевой в Уфе произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись ВАЗ-2115 и Kia Cerato.
В результате аварии 25-летнему водителю отечественной легковушки и 36-летней пассажирке иномарки понадобилась медицинская помощь.
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Напомним, минувшей ночью в Стерлитамакском районе случилась серьезная авария. На втором километре трассы Стерлитамак-Раевский «Ниссан Террано» вылетела с дороги в кювет.
Источник:
gtrk.tv
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