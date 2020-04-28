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Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2115 и Kia Cerato

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2115 и Kia Cerato

Накануне, 27 апреля, на перекрестке улиц Невского и Кольцевой в Уфе произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись ВАЗ-2115 и Kia Cerato.

В результате аварии 25-летнему водителю отечественной легковушки и 36-летней пассажирке иномарки понадобилась медицинская помощь.

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Как рассказали в ГИБДД Башкирии, водитель ВАЗ-2115 отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. 

Напомним, минувшей ночью в Стерлитамакском районе случилась серьезная авария. На втором километре трассы Стерлитамак-Раевский «Ниссан Террано» вылетела с дороги в кювет.

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Источник: gtrk.tv

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