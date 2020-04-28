В Учалинском районе мужчина из-за бутылки водки едва не зарезал сожительницу

В Учалинском районе полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, который привел 46-летнюю жительницу села Ахуново на больничную койку.







Вечером женщина выпивала вместе с сожителем, но позже решила спрятать от него бутылку водки. Это привело главу семейства в ярость, и он набросился на женщину с ножом.Свою суженую пьяный злоумышленник ранил ножом в печень. Сразу после инцидента он позвонил приятелю, а тот вызвал неотложку и полицию.



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