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В Учалинском районе мужчина из-за бутылки водки едва не зарезал сожительницу

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
В Учалинском районе мужчина из-за бутылки водки едва не зарезал сожительницу

В Учалинском районе полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, который привел 46-летнюю жительницу села Ахуново на больничную койку.



Вечером женщина выпивала вместе с сожителем, но позже решила спрятать от него бутылку водки. Это привело главу семейства в ярость, и он набросился на женщину с ножом.Свою суженую пьяный злоумышленник ранил ножом в печень. Сразу после инцидента он позвонил приятелю, а тот вызвал неотложку и полицию.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, своей вины 53-летнйи сельчанин отрицать не стал. Теперь ему грозит наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а пострадавшая проходит лечение в больнице.

Напомним, в Башкирии столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ. ДТП произошло вечером 9 апреля в Учалинском районе.

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Источник: www.sobkor02.ru

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