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В Уфе эвакуировали жильцов подтопленных участков

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе эвакуировали жильцов подтопленных участков

28 апреля вышедшая из берегов река Уфа затопила участок дороги на 150 метров в СНТ «Металлург». Об этом сообщает Управление гражданской защиты города. Также, по данным службы, 9 человек эвакуированы из подтопленных участков. Они все находятся в пункте временного размещения.



Отмечается, что на 28 апреля затопленными считаются 35 территорий и жилой дом в Кировском районе, участки СНТ «Альбатрос», «Козарез» и «Озон» и «Здоровье» в Демском районе. Остаются подтопленными еще 6 грунтовых дорог в Демском, Ленинском, Калининском районах.

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По данным синоптиков, уровень воды в реках на сегодняшний день составляет 600 см в Белой (рост 2 см), в реке Уфа – 679 см (12 см), в Деме – 232 см.

Напомним, в Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах.
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГЗ Уфы

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