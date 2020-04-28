В Уфе эвакуировали жильцов подтопленных участков

28 апреля вышедшая из берегов река Уфа затопила участок дороги на 150 метров в СНТ «Металлург». Об этом сообщает Управление гражданской защиты города. Также, по данным службы, 9 человек эвакуированы из подтопленных участков. Они все находятся в пункте временного размещения.







Отмечается, что на 28 апреля затопленными считаются 35 территорий и жилой дом в Кировском районе, участки СНТ «Альбатрос», «Козарез» и «Озон» и «Здоровье» в Демском районе. Остаются подтопленными еще 6 грунтовых дорог в Демском, Ленинском, Калининском районах.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: УГЗ Уфы