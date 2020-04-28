В Уфе задержали мужчину, ограбившего аптеку с помощью разбитой бутылки

В башкирской столице было совершено разбойное нападение на одну из аптек города. Неизвестный в маске ворвался в помещение и потребовал деньги и лекарства у фармацевта. Преступника в кратчайшие сроки задержала полиция.







Около восьми часов вечера в аптеку зашёл агрессивный мужчина в маске с разбитой стеклянной бутылкой в руках. Угрожая физической расправой, злоумышленник похитил более тысячи рублей и часть лекарств. После преступник поспешил скрыться с места происшествия.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Несмотря на наличие маски у нападавшего, полиция быстро установила личность преступника. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Сейчас подозреваемый в нападении находится под стражей, а по материалам расследования возбуждено уголовное дело.