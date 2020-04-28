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В Уфе задержали мужчину, ограбившего аптеку с помощью разбитой бутылки

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе задержали мужчину, ограбившего аптеку с помощью разбитой бутылки

В башкирской столице было совершено разбойное нападение на одну из аптек города. Неизвестный в маске ворвался в помещение и потребовал деньги и лекарства у фармацевта. Преступника в кратчайшие сроки задержала полиция.



Около восьми часов вечера в аптеку зашёл агрессивный мужчина в маске с разбитой стеклянной бутылкой в руках. Угрожая физической расправой, злоумышленник похитил более тысячи рублей и часть лекарств. После преступник поспешил скрыться с места происшествия.

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Несмотря на наличие маски у нападавшего, полиция быстро установила личность преступника. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Сейчас подозреваемый в нападении находится под стражей, а по материалам расследования возбуждено уголовное дело.

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Источник: bash.news

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