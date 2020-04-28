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Следователи Башкирии установили личность убийцы Айгуль Галяевой

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
Следователи Башкирии установили личность убийцы Айгуль Галяевой

Следственный комитет сообщил, что в отношении 27-летнего жителя Салаватского района Вадима С.  завершено расследование по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности  Айгуль Галяевой (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 



В релизе ведомства сообщается, что в октябре 2019 года обвиняемый распивал алкоголь вместе с 32-летней женщиной, когда между ними возникла ссоры. Во время ссоры он начал бить Айгуль руками и ногами, отчего она впала в кому и скончалась в конце января 2020 года. 

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Свою вину обвиняемый не признавал долгое время, но следователям удалось доказать его причастность к преступлению. В настоящий момент он сознался в содеянном и написал явку с повинной.

Ранее было известно, что Айгуль впала в кому после вечеринки  в доме обвиняемого в деревне Яхино Салаватского района 25 октября. Участники вечеринки тогда рассказали, что Айгуль подралась с другими гостями, которые там присутствовали, а после драки самостоятельно вернулась и присоединилась к столу, выпивала и курила, а потом легла спать. Ее сожитель Вадим сообщил, что позже лег рядом, а когда проснулся, она лежала в таком же положении.
«Мою дочь убили трое – сожитель и две женщины. Я три дня не знала, что она лежит в больнице. Мне никто не позвонил и не сказал», – рассказывала тогда ее мама. 
Долгое время в случившемся никто не признавался, сейчас дело передано в суд. 
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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