В Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей | видео
В магазине «Красное и белое» на ул. Карла Маркса в г. Нефтекамск пьяный мужчина напугал продавцом, сначала своим агрессивным поведением, а потом и действиями.
Он, подначиваемый другими покупателями, просто начал крушить полки с алкоголем, скидывать все бутылки на пол. Причем досталось и самой дорогой выпивке.
Ранее сообщалось, в Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах.
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Источник:
proural.info
Фото: соцсети
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