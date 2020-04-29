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В Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей | видео

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
В Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей | видео

В магазине «Красное и белое» на ул. Карла Маркса в г. Нефтекамск пьяный мужчина напугал продавцом, сначала своим агрессивным поведением, а потом и действиями.



Он, подначиваемый другими покупателями, просто начал крушить полки с алкоголем, скидывать все бутылки на пол. Причем досталось и самой дорогой выпивке.

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Продавцы, два молодых парня, сначала не предпринимали никаких действий, а когда хулиган разошелся, все же набрались смелости, остановили дебошира и удерживали его до приезда охраны. По словам продавцов, руководство торговой точки вполне может вычесть стоимость разбитого алкоголя из их заработной платы.

Ранее сообщалось, в Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети

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