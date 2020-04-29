В Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей | видео

В магазине «Красное и белое» на ул. Карла Маркса в г. Нефтекамск пьяный мужчина напугал продавцом, сначала своим агрессивным поведением, а потом и действиями.







Он, подначиваемый другими покупателями, просто начал крушить полки с алкоголем, скидывать все бутылки на пол. Причем досталось и самой дорогой выпивке.



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Фото: соцсети