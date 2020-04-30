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В Дюртюлинском районе осудят женщину, которая задушила собственного ребенка

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
В Дюртюлинском районе осудят женщину, которая задушила собственного ребенка

В Дюртюлинском районе Башкирии перед судом предстанет 29-летняя местная жительница, которую обвиняют в убийстве ребенка.



Правоохранителям удалось установить, что ночью 29 августа прошлого года, обвиняемая задушила собственного малыша и закопала на территории придомового участка. Она сделала это потому, что ребенок плакал в течение всей ночи. После этого она написала заявление в полицию о пропаже сына. После длительной работы и тщательного расследования работниками правоохранительных органов, женщина призналась в совершении убийства и указала местонахождение тела малыша.

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На сегодняшний день, по данным Следственного комитета, правоохранителями собрана достаточная доказательная база и уже в ближайшее время женщина предстанет перед Верховным судом Башкортостана для рассмотрения дела по существу.

Ранее сообщалось, что следователи Башкирии установили личность убийцы Айгуль Галяевой. 

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Фото: соцсети

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