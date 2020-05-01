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Авария в Стерлитамаке: водитель Honda Fit столкнулся с троллейбусом

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Авария в Стерлитамаке: водитель Honda Fit столкнулся с троллейбусом

Вчера, 30 апреля, на улице Кочетова в Стерлитамаке произошло жёсткое ДТП. Honda Fit под управлением 38-летнего водителя столкнулась касательно с встречным троллейбусом под управлением 49-летнего мужчины. 

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От удара легковушку отбросило на тротуар, где она снесла металлический забор. В результате аварии пострадал водитель Honda, рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике. 

Ранее сообщалось об аварии в Уфе, где водитель «Kia Optima» при развороте столкнулся со встречным ВАЗ-211 

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Источник: gtrk.tv

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