Авария в Стерлитамаке: водитель Honda Fit столкнулся с троллейбусом
Вчера, 30 апреля, на улице Кочетова в Стерлитамаке произошло жёсткое ДТП. Honda Fit под управлением 38-летнего водителя столкнулась касательно с встречным троллейбусом под управлением 49-летнего мужчины.
Ранее сообщалось об аварии в Уфе, где водитель «Kia Optima» при развороте столкнулся со встречным ВАЗ-211
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Источник:
gtrk.tv
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