В Стерлитамаке парик стал причиной поножовщины

В Стерлитамаке 26-летний мужчина получил пару ножевых ранений в живот из-за мужского парика.







Дело в том, что еще в прошлое воскресенье, 26 апреля, в подъезде дома на улице Дружбы он увидел двух нетрезвых граждан. Один пожелал приобрести парик, так как на вырученные деньги он хотел купить водку.



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