В Стерлитамаке парик стал причиной поножовщины
В Стерлитамаке 26-летний мужчина получил пару ножевых ранений в живот из-за мужского парика.
Дело в том, что еще в прошлое воскресенье, 26 апреля, в подъезде дома на улице Дружбы он увидел двух нетрезвых граждан. Один пожелал приобрести парик, так как на вырученные деньги он хотел купить водку.
Местная полиция задержала злоумышленника уже через несколько минут недалеко от места происшествия. Парик был изъят.
Напомним, в Учалинском районе мужчина из-за бутылки водки едва не зарезал сожительницу
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