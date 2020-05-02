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В Стерлитамаке парик стал причиной поножовщины

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
В Стерлитамаке парик стал причиной поножовщины

В Стерлитамаке 26-летний мужчина получил пару ножевых ранений в живот из-за мужского парика.



Дело в том, что еще в прошлое воскресенье, 26 апреля, в подъезде дома на улице Дружбы он увидел двух нетрезвых граждан. Один пожелал приобрести парик, так как на вырученные деньги он хотел купить водку.

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Собеседник предложил за искусственные волосы половину бутылки, что оскорбило хозяина парика, который оценивал его стоимость существенно выше. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой собственник парика достал нож и нанес мужчине пару ударов, после чего скрылся.

Местная полиция задержала злоумышленника уже через несколько минут недалеко от места происшествия. Парик был изъят.

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