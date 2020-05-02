В Белорецком районе во время сплава по горной реке утонул турист
Вчера, 1 мая, во время сплава через узкую горную реку Малый Инзер, которая находится в Белорецком районе Башкортостана, погиб турист.
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Надувное судно вместе с телом погибшего туриста обнаружили возле деревни Реветь, которая находится немного выше по течению реки Малый Инзер. Сейчас устанавливают личность туриста.
Ранее сообщалось, что в Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей
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