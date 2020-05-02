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В Белорецком районе во время сплава по горной реке утонул турист

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
В Белорецком районе во время сплава по горной реке утонул турист

Вчера, 1 мая, во время сплава через узкую горную реку Малый Инзер, которая находится в Белорецком районе Башкортостана, погиб турист.

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По сообщениям очевидцев, которые вызвали спасателей, мужчина сплавлялся по горному течению реки Малый Инзер в одиночестве, используя надувной каяк. Судно с мужчиной опрокинулось. К месту трагедии сразу же отправили специалистов экстренных служб.

Надувное судно вместе с телом погибшего туриста обнаружили возле деревни Реветь, которая находится немного выше по течению реки Малый Инзер. Сейчас устанавливают личность туриста.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске мужчина снес с полок алкоголь на несколько десятков тысяч рублей

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