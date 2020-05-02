Массовая авария в Уфе: девушка на Hyundai устроила тройное ДТП
Массовая авария произошла накануне, 1 мая, на автомобильной трассе Уфа-Оренбург. Двигаясь в направлении торгового центра "Метро", за рулем автомобиля Hyundai Accent, 27-летняя девушка врезалась в затормозивший Chery Tiggo, который от удара въехал в Тойоту Камри.
Напомним, ранее Хабиров своим указом ограничил въезд в Уфу.
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