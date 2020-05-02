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Массовая авария в Уфе: девушка на Hyundai устроила тройное ДТП

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Массовая авария в Уфе: девушка на Hyundai устроила тройное ДТП

Массовая авария произошла накануне, 1 мая, на автомобильной трассе Уфа-Оренбург. Двигаясь в направлении торгового центра "Метро", за рулем автомобиля Hyundai Accent, 27-летняя девушка врезалась в затормозивший Chery Tiggo, который от удара въехал в Тойоту Камри.

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Сотрудники уфимской ДПС, рассказали, что в результате столкновения получил травмы водитель Тойоты. Медики, оказав первую помощь 28-летнему мужчине, отправили его домой.

Напомним, ранее Хабиров своим указом ограничил въезд в Уфу.

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