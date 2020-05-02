Авария в Сибае: девушка на мопеде врезалась в столб
Накануне в Сибае произошла серьезная авария. Девушка управляя мопедом "Торнадо" врезалась в электрическую опору двигаясь по Интернациональному шоссе.
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Напомним также, что в Уфе произошла массовая авария: девушка на Hyundai устроила тройное ДТП.
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