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Авария в Сибае: девушка на мопеде врезалась в столб

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
Авария в Сибае: девушка на мопеде врезалась в столб

Накануне в Сибае произошла серьезная авария. Девушка управляя мопедом "Торнадо" врезалась в электрическую опору двигаясь по Интернациональному шоссе.

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По сообщению ГИБДД Башкирии 19-летнюю девушку госпитализировали в больницу. Выяснилось также, что она не имела прав на управление транспортным средством и находилась в момент аварии в состоянии опьянения.

Напомним также, что в Уфе произошла массовая авария: девушка на Hyundai устроила тройное ДТП.

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