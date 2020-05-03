ДТП в Мишкинском районе: мотоциклист сбил 92-летнюю женщину
В Мишкинском районе Башкирии накануне произошло ДТП. Двигаясь без водительского удостоверения на мопеде «Bandit», молодой парень из деревни Кайраково сбил пожилую женщину в селе Чураево.
Пожилая женщина в результате ДТП получила травмы и была доставлена в больницу.
За прошедшие сутки в Башкирии было совершено 4 ДТП. В них травмы различной степени тяжести получили 6 человек.
Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Накануне ночью таксист врезался в автомобиль "Шкода".
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