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ДТП в Мишкинском районе: мотоциклист сбил 92-летнюю женщину

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мишкинский район
ДТП в Мишкинском районе: мотоциклист сбил 92-летнюю женщину

В Мишкинском районе Башкирии накануне произошло ДТП. Двигаясь без водительского удостоверения на мопеде «Bandit», молодой парень из деревни Кайраково сбил пожилую женщину в селе Чураево.

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Стало известно, что на момент наезда 23-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своем блоге сообщил руководитель республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов.

Пожилая женщина в результате ДТП получила травмы и была доставлена в больницу.

За прошедшие сутки в Башкирии было совершено 4 ДТП. В них травмы различной степени тяжести получили 6 человек.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Накануне ночью таксист врезался в автомобиль "Шкода".

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