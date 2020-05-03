В Уфе наградят парня за спасение девочки во время пожара | видео
2 мая, днем, в Уфе произошел пожар по ул. Выгонная. Горел деревянный частный дом.
До прибытия пожарного расчета соседский парень спас из огня 8-летнюю девочку выбив окно дома. В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что 25-летний мужчина за свой поступок, может быть представлен к награде.
В ликвидации пожара приняли участие 25 огнеборцев и шесть единиц пожарной техники. Причины возгорания будет установлены дознавателями МЧС.
Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Накануне ночью таксист врезался в автомобиль "Шкода".
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