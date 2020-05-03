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В Уфе наградят парня за спасение девочки во время пожара | видео

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе наградят парня за спасение девочки во время пожара | видео

2 мая, днем, в Уфе произошел пожар по ул. Выгонная. Горел деревянный частный дом.

До прибытия пожарного расчета соседский парень спас из огня 8-летнюю девочку выбив окно дома. В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что 25-летний мужчина за свой поступок, может быть представлен к награде.

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Не остались в стороне и другие свидетели происшествия, которые принялись тушить пожар и вывели из огня находившуюся в доме пожилую женщину.

В ликвидации пожара приняли участие 25 огнеборцев и шесть единиц пожарной техники. Причины возгорания будет установлены дознавателями МЧС.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Накануне ночью таксист врезался в автомобиль "Шкода".

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