В Уфе наградят парня за спасение девочки во время пожара | видео

2 мая, днем, в Уфе произошел пожар по ул. Выгонная. Горел деревянный частный дом.



До прибытия пожарного расчета соседский парень спас из огня 8-летнюю девочку выбив окно дома. В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что 25-летний мужчина за свой поступок, может быть представлен к награде.



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