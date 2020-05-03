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В Иглинском районе дедушка безуспешно пытался спасти из пожара свою жену

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
В Иглинском районе дедушка безуспешно пытался спасти из пожара свою жену

Сегодня ночью, 3 мая, около 03:00, в пожарную службу поступила информация о пожаре в деревне Петро-Федоровка Иглинского района Башкирии.



Горел одноэтажный деревянный дом, что располагается на улице Климова. Пожарные сразу же выехали на место происшествия и довольно быстро ликвидировали возгорание. Но они не смогли спасти 75-летнюю женщину. А пытавшийся самостоятельно потушить пожар 77-летний мужчина с ожогами разной степени тяжести был доставлен в больницу. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия.

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В упомянутую ночь возгорание произошло в Анясево Миякинского района. В одной из комнат деревянного дома по улице Набережной произошло задымление, причиной которого стал тлеющий матрас. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что в Уфе наградят парня за спасение девочки во время пожара. Имеется видеозапись с места пожара.

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