В Иглинском районе дедушка безуспешно пытался спасти из пожара свою жену
Сегодня ночью, 3 мая, около 03:00, в пожарную службу поступила информация о пожаре в деревне Петро-Федоровка Иглинского района Башкирии.
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Ранее сообщалось, что в Уфе наградят парня за спасение девочки во время пожара. Имеется видеозапись с места пожара.
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