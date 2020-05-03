В Дуванском районе Башкирии иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево

Сегодня, 3 мая, в Дуванском районе Башкирии произошла серьезная авария, которая повлекла за собой гибель молодого мужчины. По данным регионального ГИБДД, она произошла около 07:00 на 4-ом километре трассы Дуван-Лемазы.





По предварительной информации, два брата на иномарке "Toyota Corolla" ехали в сторону села Лемазы. При выезде с левого поворота, машина попала в кювет и столкнулась с деревом. Удар был так силен, что передняя часть транспортного средства получила серьезные повреждения. 31-летний водитель скончался на месте от полученных травм, а его 27-летнего брата смогли спасти врачи и сейчас он в больнице.



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Фото: ГорОбзор