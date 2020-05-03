В Дуванском районе Башкирии иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
Сегодня, 3 мая, в Дуванском районе Башкирии произошла серьезная авария, которая повлекла за собой гибель молодого мужчины. По данным регионального ГИБДД, она произошла около 07:00 на 4-ом километре трассы Дуван-Лемазы.
Читайте также:В Дуванском районе молодой фермер благодаря своим теплицам обеспечивает район свежими овощами
Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Накануне ночью таксист врезался в автомобиль "Шкода".
Фото: ГорОбзор
Читайте также
Происшествия
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое
Происшествия
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия
Авария в Дюртюлинском районе: женщина за рулем «Хендай Солярис» съехала в кювет и врезалась в дерево
Происшествия
Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»
Происшествия
В Бижбулякском районе водитель погиб врезавшись в дерево
Происшествия
Авария в Мечетлинском районе: легковушка на полном ходу врезалась в грузовик
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
Авария в Кармаскалинском районе: водитель «Киа Спектра» опрокинул автомобиль в кювет