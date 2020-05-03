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Авария в Уфе: водитель легкового авто врезался в попутный грузовик

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Авария в Уфе: водитель легкового авто врезался в попутный грузовик

Накануне, 2 мая утром, на Затонском шоссе города Уфы произошла авария.

Пресс-служба республиканского ГИБДД сообщила, что уфимец, двигаясь за рулем автомобиля ВАЗ-2112, совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовиком ЗИЛ. 

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В результате ДТП, травмы получили водитель легкового автомобиля и двое мужчин находившихся на пассажирских сидениях. Сообщается, что пострадавший водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее сообщалось, что 3 мая, примерно в два часа ночи, в Уфе произошла авария.

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