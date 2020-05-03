Авария в Уфе: водитель легкового авто врезался в попутный грузовик
Накануне, 2 мая утром, на Затонском шоссе города Уфы произошла авария.
Пресс-служба республиканского ГИБДД сообщила, что уфимец, двигаясь за рулем автомобиля ВАЗ-2112, совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовиком ЗИЛ.
Ранее сообщалось, что 3 мая, примерно в два часа ночи, в Уфе произошла авария.
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