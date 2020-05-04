В Уфе всех гостей кальянной доставили в полицию за нарушение самоизоляции из-за коронавируса
В столице республики выявили кальянную, которая незаконно работала во время введенного режима самоизоляции. О нарушении известили жители, позвонив на горячую линию партии "Единая Россия".
Антон Буфетов, куратор проекта "Контроль":
"Уже не в первый раз проводятся рейды по увеселительным заведениям, и ранее были обнаружены функционирующие ночные клубы в Стерлитамаке и Уфе. Но, к сожалению, предприниматели не сделали для себя выводы. Они стараются найти различные лазейки, чтобы заработать, рискуя при этом здоровьем наших жителей".
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