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В Уфе всех гостей кальянной доставили в полицию за нарушение самоизоляции из-за коронавируса

Рубрика: Общество / Происшествия
В Уфе всех гостей кальянной доставили в полицию за нарушение самоизоляции из-за коронавируса

В столице республики выявили кальянную, которая незаконно работала во время введенного режима самоизоляции. О нарушении известили жители, позвонив на горячую линию партии "Единая Россия".



Кальянная работала под видом ресторана. Она расположена в Кировском районе города Уфы. Попасть туда можно было любому жителю, предварительно записавшись. В меню были предложены только лишь курительные смеси.

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Во время проверки спецгруппой контроля, было обнаружено, что сотрудники заведения и посетители находились без средств защиты. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и всех посетителей доставили в отделение за нарушение режима самоизоляции.

Антон Буфетов, куратор проекта "Контроль":
"Уже не в первый раз проводятся рейды по увеселительным заведениям, и ранее были обнаружены функционирующие ночные клубы в Стерлитамаке и Уфе. Но, к сожалению, предприниматели не сделали для себя выводы. Они стараются найти различные лазейки, чтобы заработать, рискуя при этом здоровьем наших жителей".

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