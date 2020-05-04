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Стали известны предварительные итоги поисков пропавшего в Гафурийском районе 9-летнего Рустама Ишкулова

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
Стали известны предварительные итоги поисков пропавшего в Гафурийском районе 9-летнего Рустама Ишкулова

В администрации Гафурийского района опубликовали подробности поиска 9-летнего Рустама Ишкулова, который пропал днем 22 апреля.



В тот день ребенок находился с родителями в гостях у своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района. В какой-то момент взрослые заметили пропажу мальчика и начали его искать. После безрезультативных поисков родители Рустама обратились в полицию.

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«Двенадцатые сутки продолжаются поиски 9-летнего Рустама Ишкулова из села Нижний Ташбукан Гафурийского района. Ребенка ищут спасатели ЦПСО Аварийно-спасательная служба РБ, сотрудники Следственного Комитета РФ по РБ, Отдела МВД России по Гафурийскому району, специалисты Центра кинологической службы МВД РБ с собаками, а также добровольцы. Поисковики уже неоднократно обошли возможные места населенного пункта, где мог бы находиться мальчик. Задействованы автомобили, лодки, квадроциклы. Все ресурсы и человеческие силы брошены на прочес лесной местности, обследование реки, но, к сожалению, пока безрезультатно», – сообщили в администрации.
Ранее о поисках отчитывались также и волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан», отметив, что поиск на местности был осложнен погодными условиями и рельефом.  Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что в региональном Следкоме возбуждено уголовное дело по статье Убийство» (ст. 105 УК РФ).
Приметы пропавшего: на вид 6-7 лет, рост 116 сантиметров, среднего телосложения.
Был одет: красная шапка, коричневая куртка, синие сапоги.

Всех, кто обладает сведениями о возможном месте нахождения ребенка либо об обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить на телефонную линию следственного управления «Ребенок в опасности» (347) 273-99-88 (с мобильного 123) либо в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрации Гафурийского района

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