В Федоровском районе Башкирии 12-летняя девочка на скутере сбила мальчика на велосипеде

В Башкирии 12-летняя девочка, управлявшая скутером, сбила 5-летнего велосипедиста. Недетское ЖТП с участием несовершеннолетних произошло в селе Федоровка. Оба ребенка госпитализированы.





В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что ДТП произошло днем. 12-летняя девочка допустила наезд на попутного 5-летнего ребенка на велосипеде. Девочка не справилась с управлением и упала вместе со скутером.

В результате дорожной аварии оба ребенка с различными травмами госпитализированы. Установлено, что у родителей девочки отсутствовали документы на скутер, подтверждающее право собственности. Также девочка села за руль, не достигнув возраста с которого по закону устанавливается специальное право управления мототранспортными средствами.



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