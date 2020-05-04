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В Федоровском районе Башкирии 12-летняя девочка на скутере сбила мальчика на велосипеде

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Федоровский район
В Федоровском районе Башкирии 12-летняя девочка на скутере сбила мальчика на велосипеде

В Башкирии 12-летняя девочка, управлявшая скутером, сбила 5-летнего велосипедиста. Недетское ЖТП с участием несовершеннолетних произошло в селе Федоровка. Оба ребенка госпитализированы.



В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что ДТП произошло днем. 12-летняя девочка допустила наезд на попутного 5-летнего ребенка на велосипеде. Девочка не справилась с управлением и упала вместе со скутером.

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Пресс-служба МВД по РБ:
В результате дорожной аварии оба ребенка с различными травмами госпитализированы. Установлено, что у родителей девочки отсутствовали документы на скутер, подтверждающее право собственности. Также девочка села за руль, не достигнув возраста с которого по закону устанавливается специальное право управления мототранспортными средствами.
Сейчас скутер перемещен на спецстоянку. Девочка может быть поставлена на профилактический учёт, а родители привлечены к административному штрафу. Информация о случившемся также направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, в Мишкинском районе пьяный водитель на мопеде сбил пожилую женщину.

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Источник: bash.news

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