В Уфе во время тушения пожара перелом ноги и ожоги получил сотрудник МЧС | видео

Сегодня, 4 мая, при тушении пожара в уфимском микрорайоне «Дема» пострадал сотрудник МЧС.



Как сообщили очевидцы, под сотрудником МЧС провалилась крыша горящего одноэтажного дома. С переломом ноги и многочисленными ожогами его увезли в больницу.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram