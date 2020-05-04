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В Уфе во время тушения пожара перелом ноги и ожоги получил сотрудник МЧС | видео

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе во время тушения пожара перелом ноги и ожоги получил сотрудник МЧС | видео

Сегодня, 4 мая, при тушении пожара в уфимском микрорайоне «Дема» пострадал сотрудник МЧС.



Как сообщили очевидцы, под сотрудником МЧС провалилась крыша горящего одноэтажного дома. С переломом ноги и многочисленными ожогами его увезли в больницу.

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В пресс-службе МЧС России по РБ подтвердили информацию. Инцидент произошел при тушении возгорания кирпичного дома по улице Башкирской кавдивизии в микрорайоне «Дема». Сейчас обстоятельства выясняются. По предварительной информации, состояние пострадавшего пожарного удовлетворительное.

Напомним, в Иглинском районе дедушка безуспешно пытался спасти из пожара свою жену.

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Источник: gtrk.tv

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