В Уфе во время тушения пожара перелом ноги и ожоги получил сотрудник МЧС | видео

Сегодня, 4 мая, при тушении пожара в уфимском микрорайоне «Дема» пострадал сотрудник МЧС. Как сообщили очевидцы, под сотрудником МЧС провалилась крыша горящего одноэтажного дома. С переломом ноги и многочисленными ожогами его увезли в больницу.
В пресс-службе МЧС России по РБ подтвердили информацию. Инцидент произошел при тушении возгорания кирпичного дома по улице Башкирской кавдивизии в микрорайоне «Дема». Сейчас обстоятельства выясняются. По предварительной информации, состояние пострадавшего пожарного удовлетворительное.